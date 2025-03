Liga de Quito no pudo cerrar la primera ventana con un fichaje para reforzar el mediocampo, pero Pablo Sánchez reconoció los motivos para no conseguirlo.

Los albos perdieron a Ezequiel Piovi e intentaron encontrar su reemplazo en este primer 2025, pero no alcanzaron a llegar a un acuerdo para cerrar un fichaje.

Por esa razón, el entrenador de Liga de Quito, Vitamina Sánchez, explicó las principales razones para no hacerlo.

“Fueron cuestiones económicas y tiempos que se alargaron, es por ello que no se pudo contratar a nadie. En junio, que no falta demasiado, tendremos una opción real. Intentamos con Madrid, Poblete y Palavecino, lamentablemente no se pudo”, dijo Sánchez en rueda de prensa.

Es decir, los albos buscarán la llegada de un nuevo volante para la segunda mitad del año y lo ficharán en el mercado de junio.

