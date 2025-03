Aguinaga: "Esta es la selección que más gusta y la que más disgusta por el manejo"

Álex Aguinaga, una de las leyendas del fútbol ecuatoriano, se refirió al debut de Darwin Guagua con el combinado tricolor ante Chile por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas.

"Es la selección que más gusta y la que más disgusta por el manejo. O están enojados en la Sierra o en la Costa, o hay regionalismo, o también hay desunión", dijo Aguinaga en un diálogo con la Radio Redonda.

Además, el excapitán de la selección de Ecuador cuestionó el manejo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y las decisiones de Sebastián Beccacece, que han generado malestar entre los hinchas y dirigentes de nuestro balompié.

"No tiene nada que ver el chico Guagua porque al final él fue utilizado, y terminó jugando por encima de los convocados. Los sparrings terminan teniendo prioridad sobre jugadores que están en Europa", criticó Aguinaga.

"Jugadores que vienen de Europa y no son considerados. Otros que aducen o dan a entender que están lesionados con comunicados y no están lesionados, como dijo Yeboah. Está muy marcada la línea y tienen todo el derecho a enojarse todos los presidentes de los diferentes clubes que no son considerados", agregó.

"Hoy mismo estás feliz por los resultados, pero con un sabor totalmente amargo del manejo que le están dando a esta selección," finalizó.