Pablo Sánchez pidió disculpas a los hinchas de Liga de Quito por sus declaraciones

"Jugamos en un ambiente que no colabora. El futbolista quiere el apoyo de la gente, no quiere que lo insulten. Este club tiene esta particularidad de que no hay apoyo ", apuntó el estratega argentino.

Lea más: Álex Rangel no jugará con Barcelona SC ante River Plate por la Copa Libertadores

Incluso, el entrenador pidió “que me insulten a mí, no me preocupa, pero no lo hagan hacia los futbolistas”.

Liga de Quito enfrentará al Deportivo Táchira por la Copa Libertadores este miércoles 7 de mayo, a las 17:00 (hora de Ecuador), por la transmisión de Disney+.