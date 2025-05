El entrenador de Liga de Quito, Pablo Sánchez, en rueda de prensa apuntó contra la hinchada alba que pidió su salida e insultó a los jugadores, tras el empate 2-2 contra El Nacional por la fecha 11 de la LigaPro Ecuabet conectada por Xtrim.

"Jugamos en un ambiente que no colabora. El futbolista quiere el apoyo de la gente, no quiere que lo insulten. Este club tiene esta particularidad de que no hay apoyo", dijo el estratega argentino.

"Ojalá podamos revertir la consideración de la gente contra este equipo y cuerpo técnico”, agregó.

“Tuvimos una mayor posesión de balón, hubo que asumir riesgos porque queríamos ganar el partido, añadió.

Liga de Quito cedió puntos importantes y pierde terreno en el torneo local. Con este resultado, los albos se mantienen en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 16 unidades, mientras El Nacional es 14 con nueve puntos.

El próximo partido de los albos será ante el Deportivo Táchira este miércoles 7 de mayo por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.