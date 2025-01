Además, el estratega analizó que “ estos partidos amistosos me sirvieron para analizar , sacaré conclusiones con el cuerpo técnico para poner el mejor 11 en la Supercopa".

El argentino dijo que "sería crítica si no se ganan los partidos amistosos. Los jugadores entendieron el mensaje, se sienten ganadores y son ganadores. Me lo demostraron con jugadores que no querían salir cuando estábamos 0-0”, apuntó Asad.