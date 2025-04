Nicolás Chietino: “Yo te puedo garantizar que Delfín va a quedar del puesto 10 para arriba”

Después de ocho fechas de la LigaPro Ecuabet conectada por Xtrim, el paso de Nicolás Chietino en el Delfín SC llegó a su final, pero el argentino defendió su elección de contratación al inicio del año.

Chietino se defendió de las personas que criticaron su selección como el entrenador del Delfín, tras su difícil paso por Orense SC.

“Con esa forma de pensar, no deberíamos tener oportunidades, porque ya no fue mal, somos malos los entrenadores y ya no podríamos dirigir más”, señaló el argentino a Zapping.

Incluso, Chietino se comparó con el actual entrenador de la selección de Ecuador y sus procesos fallados en otros clubes.