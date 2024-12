Miguel Rondelli: "El problema de Emelec no es el entrenador ni los jugadores, es mucho más profundo"

Miguel Rondelli fue elegido el primer entrenador de Emelec durante la era de José Pileggi como presidente del club; sin embargo, el estratega argentino recordó con amargura su paso por el bombillo.

El ex técnico lamentó las mentiras que contaba la directiva de Pileggi y lo señalaban siempre como el responsable de las malas decisiones en el club.

"No me gusta que se mienta, decían que yo no quería a Gaibor y no es así, siempre quería que llegue, pero la dirigencia nos dijo que no podía llegar por tema económico", comentó Rondelli a MachDeportes.

Además, apuntó que Pileggi mintió sobre la salida de Dixon Arroyo al decir que se peleó con el entrenador, al igual que en el caso de Sebastián Rodríguez.

Por eso, el argentino aclaró que "el problema de Emelec no es un tema solo de entrenador, la crisis es mucho más profunda".