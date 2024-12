Robert Arboleda llegó al Ecuador, después de finalizar su temporada con el São Paulo de Brasil, donde logró clasificarse a la Copa Libertadores 2025.

Arboleda es uno de los titulares indiscutibles del São Paulo, que dirige el argentino Luis Zubeldía, sin embargo, sus errores extra futbolísticos lo dejaron fuera de la selección de Ecuador.

El defensa central, mientras estaba concentrado con la selección de Ecuador, acudió a un Night Club con Kendry Páez y Gonzalo Plata en Nueva York, Estados Unidos.

Sobre este hecho, Arboleda dijo en una entrevista con el Canal del Fútbol en un evento deportivo en Guayaquil: "En lo personal he cambiado mucho, he aprendido y el tiempo me ha hecho aprender de los errores del pasado".

"Uno va madurando, también cuando uno tiene personas importantes como mi representante y mi familia ayuda a madurar. Esperemos seguir con ese profesionalismo y mantenerme ahí", agregó.

"Fue un gran año para mí en lo personal, acabé de renovar y estoy muy feliz con eso. El equipo está 100% comprometido conmigo y yo con ellos. Esperemos seguir con esa mentalidad, cuidado y profesionalismo que tengo", finalizó.