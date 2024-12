Miguel Parrales tuvo una destacada segunda mitad en este 2024 desde su llegada al Orense SC, pero con el mercado de fichajes abierto se encuentra contento en Machala y no piensa en su traspaso.

El delantero ecuatoriano descartó tener conversaciones con otros equipos de la Liga Pro, entre ellos con Barcelona SC.

“Tengo un año más de contrato con la empresa de José Chamorro y desconozco si él ha hablado con algún equipo”, comentó el delantero de 29 años.

Lea más: El vicepresidente de Chacaritas FC preocupado por video con amenaza a sus jugadores

Parrales agregó que “si existe una propuesta en firme me la hacen saber, pero yo no he hablado con ellos de temas contractuales”