¿Un goleador quiere cambiar de equipo? El delantero de Orense SC, Miguel Parrales, afirmó que le gustaría vestir la camiseta de Barcelona Sporting Club.

"Me gustaría jugar en Barcelona SC porque es un club con mucha historia. Al final del día he crecido, ojalá se pueda dar", dijo el atacante en una entrevista con El Canal del Fútbol.

"No me gusta hablar del tema, prefiero que hablen los empresarios. Todavía tengo seis meses más de contrato y luego tengo que volver a Guayaquil City, añadió.

"Estoy contento en Orense, es un club que me impresionó mucho, nos dan todas las herramientas. Van a ser potencia a nivel nacional", agregó.

"A lo largo de este tiempo, me he venido preparando para estos retos. Prioricé Liga de Quito por un reto personal, pero no pude jugar. Tengo es bichito de haber estado en un grande y no haber dado el salto de calidad", comentó.

Parrales en esta temporada con Orense jugó un total de 23 cotejos y anotó nueve goles. Además, fue uno de los mejores jugadores de su equipo que se clasificó por primera vez en su historia a la Copa Sudamericana.