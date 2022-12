Miguel Ángel Loor sobre la posible extensión de cupos de extranjeros en Liga Pro: "No me gusta el falso patriotismo"

En su arribo a las oficinas de la Liga Pro en Guayaquil, el presidente Miguel Ángel Loor, se refirió brevemente al tema en debate sobre la extensión de los cupos extranjeros por equipo para la temporada 2023.

"No me gusta el falso patriotismo, de llorar sin saber y analizar las cosas, simplemente porque nos imaginamos que los ecuatorianos no tendrán espacio", apuntó Loor de manera tajante, en contra del discurso que se viene manejando quienes rechazan la implementación de dos cupos más a favor de los extranjeros.

Profundizando, Loor dijo: "¿Por qué todo habla de tener espacio por obligación? ¿Por qué no porque tú te lo mereces o te lo ganaste? Las cosas son así. Díganme ustedes qué de bueno dejó que los juveniles jueguen obligatoriamente. No sirvió de nada. Después de quitar esa regla, Ecuador quedó campeón del Sudamericano Sub-20, tercero del Mundo sub-20 y fue la selección más joven del Mundial...".

El motivo ha sido promovido por distintos clubes de la Liga Pro, argumentando que los jugadores ecuatorianos, mantendrían salarios altos para contratar sus servicios deportivos, mientras que en el extranjero se puede encontrar jugadores 2 o hasta 3 veces más baratos.

Ecuavisa.com pudo conocer que existe una mayoría de clubes tanto de Serie A como Serie B, dispuestos a votar a favor de este cambio, que cambiaría el reglamento a profundidad de la Liga Pro.

En la actualidad, la Liga Pro contempla por reglamento la presencia de hasta 6 jugadores extranjeros en los planteles profesionales, regla que ya había sido modificada previamente en años anteriores, cuando se tenía como límite para hasta cuatro extranjeros. Con ello, en menos de 5 años, el fútbol ecuatoriano pasaría a duplicar su cupo de extranjeros en cancha, teniendo más presencia de foráneos que de locales.