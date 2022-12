Miguel Ángel Loor: "Si un ecuatoriano no es mejor (que un extranjero) y aún así es más caro ¿merece el puesto sólo por ser ecuatoriano?"

A un día de aprobarse por medio del directorio de Liga Pro la extensión de hasta 8 cupos de jugadores extranjeros para la temporada 2023, la comunidad futbolera ecuatoriana ha tenido distintas reacciones, las más recientes, la de Carlos Tenorio presidente de la AFE (Asociación de Futbolistas Ecuatorianos), quien criticó de forma radical la decisión, lo que provocó la respuesta de Miguel Ángel Loor, presidente de la entidad deportiva.

En un hilo de Twitter, el directivo de Liga Pro señaló la postura de los clubes que votaron en su gran mayoría (19 de 26 votos), a favor del cambio.

"La propuesta de ayer presentada y aprobada por los clubes, tiene que ser analizada a profundidad. Desde que Liga Pro cuenta con 6 extranjeros (se armó igual un escándalo cuando se aprobó) ¿Qué ha pasado?", empieza Loor.

Para el dirigente, los cuestionamientos de que podría afectar a la exportación de jóvenes talentos, Loor responde: "¿Se han producido y exportado jugadores ecuatorianos? Sí. (William Pacho, Nilson Angulo, Joel Ordoñez, Anthony Valencia, Joshue Quiñonez etc.) ¿Ecuador ha clasificado a mundiales? Sí. ¿Ecuador es una de las selecciones más jóvenes del mundo? Sí".

Continuando, Loor expone que el torneo ecuatoriano se mantiene competitivo a nivel internacional, quedando entre los 4 mejores países en Copa Libertadores (BSC), incluyendo que el vigente campeón de Copa Sudamericana (IDV), es ecuatoriano.

"El trabajo en formativas es obligatorio y evidentemente debe ser prioridad para los clubes. Si no lo hacen, ¿saben lo que pasa? No habrá ingresos por venta de jugadores. Eso no va a variar, el enfoque no debe ir a que se van a afectar las formativas", detalló.

Para ir cerrando el tema, Loor también dio su postura sobre otro de los pilares que se le cuestiona sobre que el "jugador ecuatoriano cobra más que el extranjero".

"El enfoque es al costo del jugador local “grande”. Saben ¿cuántos clubes se quejan del costo y pedido de jugadores locales? Primas, sueldos impagables etc. Los clubes están cuidando su economía, el mercado se debe sincerar y debemos entender todos que Ecuador debe bajar sus costos. Si un ecuatoriano no es mejor y aún así es más caro, ¿merece el puesto sólo por ser ecuatoriano? Nosotros los dirigentes evidentemente queremos y preferimos a los jugadores locales. ¡Pero con costos sinceros y reales!", explicó.