Miguel Ángel Loor es reelecto como presidente de la LigaPro

Este lunes 15 de diciembre, Miguel Ángel Loor fue reelecto como presidente de la LigaPro para los próximos cuatro años, durante el Congreso de Presidentes que se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil.

Loor recibió un amplio respaldo, con 23 votos a favor y dos en contra, lo que le permitirá continuar al frente de la gestión de la Primera División del fútbol ecuatoriano.

Con esta reelección, Miguel Ángel Loor iniciará un nuevo período al mando de la LigaPro, dando continuidad a su proyecto administrativo y deportivo.

Lea también: Grupo IDV se convirtió en accionista minoritario de Coritiba de Brasil

Entre los principales retos de su nueva gestión estarán el fortalecimiento financiero de los clubes, la mejora en los derechos de televisión y el control económico a los equipos de nuestro balompié.

Además, en este Congreso de presidente se tomará la decisión del nuevo formato para la temporada de la LigaPro 2026.