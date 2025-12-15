Miguel Ángel Loor es reelecto como presidente de la LigaPro

Este <b>lunes 15 de diciembre<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/miguel-angel-loor>, </a></b>Miguel Ángel Loor fue <b>reelecto como presidente de la</b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liga-pro> LigaPro</a> para los próximos <b>cuatro años</b>, durante el <b>Congreso de Presidentes</b> que se llevó a cabo en la ciudad de <b>Guayaquil</b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/grupo-idv-convirtio-accionista-minoritario-coritiba-brasil-IC10564194></a> <b></b><b></b> <b></b>