" Mi padre siempre ha sido un ejemplo para mí. Él hizo su carrera con mucho trabajo, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Me siento muy orgulloso de él, pero él hizo su carrera y yo hago la mía con trabajo", manifestó.

Mayer vive solo en Cuenca. Está muy a gusto en la ciudad. Se describe como un tipo familiar. "Soy una persona que está mucho en casa. Me gusta estar con mi familia y también leo. Me gusta instruirme".

Ahora, con el cuadro morlaco, quiere consolidarse en el rol titular, puesto que en la pasada temporada sufrió una rotura del tendón de Aquiles, que lo alejó de las canchas por varios meses.

"Gracias a Dios pude recuperarme satisfactoriamente y rápido. Me logré recuperar en seis meses. Fue una etapa donde aprendí a valorar muchas cosas. Dios transforma nuestros corazones, nuestra forma de ser como seres humanos", mencionó.

"Siempre me he tomado las adversidades como una oportunidad para poder crecer, evolucionar y madurar. Me mantuve fuerte mentalmente y por eso me pude recuperar pronto", agregó.

