El futbolista Andrés Chicaiza criticó a la dirigencia de Liga de Quito

El mediocampista Andrés Chicaiza, quien en su momento llegó a Liga de Quito, como una de las figuras de su plantel, tras quedar campeón con Delfín en el 2019. Por ello, el cuadro albo le realizó un contrato por cinco temporadas.

Chicaiza llegó en 2019 tras una gran campaña en Delfín, pero no terminó de acoplarse al equipo. Fue cedido en los años siguientes a Universidad Católica, Deportivo Cuenca y al mismo Delfín, pero siempre debía regresar a los albos.

El jugador durante el primer semestre de Liga Pro no pudo conseguir equipo, pero se seguía preparando físicamente en el equipo capitalino para no perder ritmo. Chicaiza entrenaba con la Sub 19, que estaba bajo el mando de Édison Méndez, quien ya no está en el club.

El último partido de Chicaiza fue el 24 octubre de 2022, cuando se encontraba cedido en Delfín. El cetáceo derrotó 2-1 a Universidad Católica por la fecha 15 de la Segunda Fase de Liga Pro (2022).

El volante tricolor finalmente rescindió contrato con Liga de Quito y pudo fichar por el Deportivo Garcilaso de Perú, equipo que todavía no lo ha podido inscribir.

''Es importante que el club y el técnico confíen en mí. Ha demorado un poco mi habilitación por parte de la federación de Perú, el fallo fue a mi favor, no sabemos por qué se demora tanto, así que aún no he podido jugar'', mencionó el jugador en una entrevista en Área Deportiva.

Sobre su salida de Liga de Quito, Chicaiza dijo: ''No hay resentimiento con la gente de Liga, siempre agradecido por la confianza que me dieron en su momento. En Liga pasaron cosas que no son normales, si don Rodrigo Paz estaba vivo no hubiese dejado que me hagan las cosas que me hicieron".

"Yo de Liga ya pasé la página, y lo único que puedo decir es que estoy agradecido con la hinchada y el club, ya que no tiene nada que ver con la gente que lo dirige'', añadió el jugador.