Fútbol Nacional
24 nov 2025 , 16:15

Máximo Banguera elogió a Joao Rojas y criticó a Barcelona SC por el empate ante Liga de Quito

Liga de Quito y Barcelona SC empataron 2-2 por la sexta jornada del hexagonal principal de la LigaPro

   
  • Máximo Banguera elogió a Joao Rojas y criticó a Barcelona SC por el empate ante Liga de Quito
    El exportero, Máximo Banguera, en un partido con Barcelona SC( Foto: Internet )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

El exportero de Barcelona Sporting Club, Máximo Banguera, elogió el rendimiento de Joao Rojas en el empate 2-2 frente a Liga de Quito, y criticó el funcionamiento general del equipo en este partido correspondiente a la sexta fecha del hexagonal principal de la LigaPro.

Si a esta Liga, que no viene bien, no se le pudo ganar, entonces Barcelona preocupa más. Hizo un gran partido, un gran primer tiempo, pero Liga llegó tres veces y marcó dos goles”, señaló el exguardameta del conjunto canario en El Canal del Fútbol.

“Para mí, más que un gran partido de Barcelona SC, fue un gran partido de Joao Rojas. Es más, los goles llegan por él. Si uno revisa las opciones claras de gol, todas pasan por Joao”, agregó.

Lea también: Isaac Álvarez, sobre el amistoso ante Inter Miami: “Partidos como ese enriquecen al fútbol ecuatoriano”

“Esto es como cuando tu pareja te trata bien solo un día de cada 15... eso está mal. Debe tratarte bien todos los días. Si veo que Rescalvo hace jugar al equipo así durante tres semanas seguidas, ahí sí lo vamos a aplaudir. Pero está mal que solo se haga un buen partido por mes”, finalizó.

Liga de Quito y Barcelona SC suman 62 puntos cada uno; están a 12 unidades del líder, Independiente del Valle, y luchan por el segundo cupo directo a la Copa Libertadores 2026.

Temas
Barcelona SC
LigaPro
Joao Rojas
Máximo Banguera
Ecuador
Noticias
Recomendadas