24 ago 2025 , 11:27

El fútbol ecuatoriano lamenta la muerte de Marcos Olmedo

Marcos Olmedo falleció a sus 26 años por un siniestro de tránsito ocurrido en la vía a Quinindé, a la altura del sector Las Pimientas, en la provincia de Esmeraldas.

   
    Marcos Olmedo celebra su título con El Nacional al quedar campeón de la Copa Ecuador 2024( Foto: Internet )
Marcos Olmedo, jugador de Mushuc Runa, falleció este domingo 24 de agosto en un siniestro de tránsito ocurrido en la vía a Quinindé, a la altura del sector Las Pimientas, en la provincia de Esmeraldas.

Según pudo conocer Ecuavisa.com, el volante ecuatoriano habría perdido el control de su vehículo tras quedarse dormido, lo que provocó una colisión con otro automóvil y, lamentablemente, su fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un parte oficial sobre las causas del siniestro. El fútbol ecuatoriano lamenta profundamente la pérdida de Olmedo.

Diversos clubes de la Liga Ecuabet han expresado sus condolencias, al igual que el presidente de LigaPro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, solidarizándose con su familia, amigos y el club Mushuc Runa en este doloroso momento.

Reacciones a la muerte de Marcos Olmedo, futbolista ecuatoriano

