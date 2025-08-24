Fútbol Nacional
¿Quién era Marcos Olmedo, futbolista ecuatoriano que murió en siniestro de tránsito?

Marcos Olmedo falleció a sus 26 años por un siniestro de tránsito ocurrido en la vía a Quinindé, a la altura del sector Las Pimientas, en la provincia de Esmeraldas.

   
    Marcos Olmedo murió en un siniestro de tránsito a los 26 años de edad( Foto: Internet )
El fútbol ecuatoriano está de luto. Marcos Olmedo, mediocampista ecuatoriano de 26 años, falleció este domingo 24 de agosto en un accidente de tránsito ocurrido en la vía a Quinindé, a la altura del sector Las Pimientas, en la provincia de Esmeraldas.

Olmedo se desempeñaba como volante defensivo y era reconocido por su calidad técnica y su inteligencia táctica. Fue una pieza clave en el mediocampo de El Nacional, con el que se consagró campeón de la Copa Ecuador 2024.

Gracias a su rendimiento, varios clubes del fútbol ecuatoriano mostraron interés en ficharlo. En el segundo semestre de 2025 llegó a Mushuc Runa, aunque no logró consolidarse en el equipo. Disputó apenas cuatro partidos con el Ponchito: tres como titular y uno como suplente, sin registrar goles ni asistencias.

Marcos Olmedo en un partido con El Nacional
Marcos Olmedo en un partido con El Nacional ( Foto: Internet )

Estuvo cerca de fichar por Emelec, pero las negociaciones no llegaron a buen término.

Cabe recordar que Olmedo fue vinculado a un caso de dopaje tras haber dado positivo en un control realizado durante el partido entre El Nacional y Barcelona SC, correspondiente a la fase 2 de la Copa Libertadores. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce una sanción oficial por parte de la Conmebol.

A lo largo de su carrera, Marcos Olmedo vistió las camisetas de Aucas, América de Quito, Macará, Liga de Quito y El Nacional, dejando una huella en el fútbol ecuatoriano.


