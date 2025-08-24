¿Quién era Marcos Olmedo, futbolista ecuatoriano que murió en siniestro de tránsito?

<b>El fútbol ecuatoriano está de luto</b>. <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/marcos-olmedo-mushuc-runa-fallecio-muere-siniestro-transito-NG9989861>Marcos Olmedo</a>, mediocampista ecuatoriano de 26 años, <b>falleció este domingo 24 de agosto </b>en un accidente de tránsito ocurrido en la vía a Quinindé, a la altura del <b></b> <b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/marcos-olmedo-mushuc-runa-fallecio-muere-siniestro-transito-NG9989861></a>