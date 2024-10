Por otro lado, este medio pudo conocer que Marco Angulo se encuentra hospitalizado y en terapia intensiva debido a las graves lesiones sufridas por el impacto.

Por su parte, la periodista Johanna Calderón desmintió que otro jugador de Liga de Quito, Luis Estupiñán, esté entre los involucrados, ya que pudo conversar directamente con el atacante albo: "Yo no estaba en el accidente, me levanté porque me dijeron que estaba involucrado, mi hermano me llamó a preguntar y yo no sabía"..