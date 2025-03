Marcelo Zuleta: “Cuando Gabriel Cortez agarra la pelota, sabes que algo puede hacer”

En la previa del encuentro entre Barcelona SC y Corinthians por la Copa Libertadores, el exentrenador de El Nacional, Marcelo Zuleta, habló de Mario Pineida y de Gabriel Cortez.

El estratega dirigió a los dos futbolistas toreros en la segunda mitad del 2024, cuando fueron cedidos a los puros criollos.

“Pineida fue una pieza clave, fue un líder de grupo en El Nacional. Cortez, cuando agarra la pelota, sabes que algo puede hacer ahí. Poco a poco se va a ir ganando minutos. No olvidemos que BSC tiene una gran plantilla y eso no es fácil para cualquier DT", dijo Zuleta en el programa Los Amarillos somos más en la Radio Redonda

Además, el argentino habló sobre el entrenador de los toreros y destacó las cualidades positivas que tiene para estar en el cargo.

"A Segundo (Castillo) lo conozco desde hace mucho tiempo, y siempre que quedaba en interinato, lo hizo bien. Esto recién arranca igual. El periodismo no se debe apresurar en catalogar a un DT. Mira lo que me pasó con Nacional, arranqué y me querían matar y después nos fue muy bien", añadió.