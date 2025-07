El Nacional está en búsqueda de un nuevo entrenador por varias semanas para el resto de la temporada, desde la renuncia de Omar Asad, pero una de las opciones del listado descartó su llegada.

Marcelo Zuleta era una de las alternativas para regresar a los puros criollos, tras su salida en el 2024, pero él mismo se encargó de negar cualquier posibilidad de su firma.

“No es mi momento de volver a El Nacional. Sé que siempre he echado una mano al club y no dudo que quizás haya una tercera vuelta con El Nacional”, dijo el entrenador a Direct Fútbol.

Lea más: Cristian Nasuti dio sus motivos para quedarse como entrenador de Emelec

Sin embargo, Zuleta aclaró que “hoy creo que no será el momento (de una tercera etapa en El Nacional)”, cerró el argentino.