Cristian Nasuti dio sus motivos para quedarse como entrenador de Emelec

" Pasé ocho años en formación, capacitándome para esta oportunidad. Llegó cuando menos me lo imaginaba, pero me siento preparado y con muchas ganas, con la ventaja de que conozco el club y que tengo mucho cariño”, dijo el DT a radio Sucre.

Además, Nasuti agregó que "depende también de la directiva, si convence nuestro trabajo, pero la verdad las ganas están. Me siento con todo lo la información necesaria y capacitación que tuve durante todos estos años para poder llevarlo a cabo en una situación que no es fácil, es difícil, pero me siento bien”.

Finalmente, el entrenador argentino habló del día a día en su cargo con el bombillo. "Lo tomo con tranquilidad, siendo consciente de mi posición, de la situación y lo importante es tratar de hacer bien el trabajo, de hacerlo de un modo muy profesional", cerró.

En el cargo, Nasuti lleva un empate 1-1 ante Macará y la victoria 2-0 frente Vinotinto FC, pero aún siguen en la zona de cuadrangular del descenso.

El próximo partido del bombillo será ante Liga de Quito este domingo 13 de julio, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.