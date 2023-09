El entrenador de Liga de Quito, Luis Zubeldía, habló con los medios de comunicación después de la victoria del cuadro albo ante Guayaquil City. Este resultado puso a los de Ponceano en el primer lugar de la tabla de posiciones.

Liga de Quito tuvo una semana redonda. Clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana, al derrotar en penales (5-4) ante São Paulo y ahora es líder de la segunda etapa de Liga Pro. Los albos quiere jugar ambas finales.

“Siempre trabajamos para estar bien, no me sorprende el presente porque lo buscamos y trabajamos. Tengo un buen plantel con gente de experiencia que se relaciona con gente joven. Hoy tuvimos seis bajas, podíamos haber aplazado el partido, pero no lo hicimos. El lema de nosotros es demostrar en la cancha lo que venimos trabajando hace más de un año y hoy se ve reflejado en números y rendimiento general y colectivo”, dijo el DT de Liga de Quito en rueda de prensa.

“Daykol no es el mismo del semestre pasado, la experiencia de ese semestre lo ayudó. Óscar Zambrano jugó como si tuviera 20 años en Primera, igual Sebastián González. Jairon Charcopa está marcando diferencias cada vez que entra. A la gente de experiencia también le vamos a dar más oportunidades para que sientan mejor como en el caso de Jan Hurtado. Estos argumentos hacen que hoy tengamos un buen presente", añadió.

