"Hicimos un buen partido. Muy bueno a nivel general ante un rival difícil. Tuvimos la sensación de estar cerca del 3-0. No me queda nada más que felicitar a los muchachos por su buen partido, dijo el estratega argentino.

" Me alegro de que el hincha haya llegado hoy , es lo que los muchachos necesitan, el apoyo de la gente. El ambiente hoy fue muy lindo, digno de un partido de cuartos de final", concluyó.

"Estoy muy contento por el gol y por el partido. Mi paso por Brasil fue importante, me he encontrado con persona que suman como el cuerpo técnico y mis compañeros que me ayudan a seguir creciendo", mencionó el jugador de Liga de Quito.

"Camino al estadio vi el video que subió el club, los goles que había marcado y me motivé a repetir lo que se hizo en ese partido hace tiempo. Tenemos experiencia y juventud en el plantel y trabajamos mucho día a día para seguir mejorando", agregó.

El partido de revancha será este jueves 31 de agosto en el estadio Morumbí a las 17:00 (hora ecuatoriana)