Luis Alfonso Chango: "Deller es un quita talentos, pero no de todos los equipos"

Luis Alfonso Chango, presidente vitalicio de Mushuc Runa habló sobre el tema de 'fuga de talentos' que se vive en el fútbol ecuatoriano, señalando a Michel Deller, y más.

"Es un quita talentos", empezó Chango, pero también reconoció que Deller es: "con sus aciertos y equivocaciones, que son muy pequeñas, es Michel Deller", apuntó en un programa digital.

Lea: ¿Hay fuga de talentos en clubes de Guayaquil? FedeGuayas responde sobre su convenio con Independiente del Valle

Profundizando, Chango explicó el tema de las formativas: "Van a cazar en las formativas de los equipos de futbol profesional mismo, eso es quita talentos, eso es una equivocación, del resto... aplausos".

"Es un quita talentos, pero no de todos los equipos. Me pasó hace tres años me parece, nos quitaron un talento", expresó.

Cabe recordar que esta queja nació desde la tienda de BSC, que fue en palabras de su presidente, Carlos Alfaro Moreno, que existe un intento de robo de talentos, personalizando los casos en: Allen Obando y Jhon Acurio, quienes habrían recibido ofertas de otro club.