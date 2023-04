¿Hay fuga de talentos en clubes de Guayaquil? FedeGuayas responde sobre su convenio con Independiente del Valle

Tras estas declaraciones, el periodista Rómulo Barcos profundizó y apuntó a FedeGuayas que estaría involucrado en esta fuga. Recordando, Barcos sostiene un acuerdo de scouting con Independiente del Valle, el club que más jugadores aportó a la selección de Ecuador sub 17 y sub 20 en los recientes sudamericanos, además de ser múltiple campeón en divisiones formativas.

Quiero desmarcarme como FedeGuayas del tema de fuga de talentos, porque no nos dedicamos a la transferencia de jugadores, el mismo reglamento de la FEF no le permite a una Federación Provincial hacerlo, eso le compete a los clubes.

Los scouts iban a venir a nuestras escuelas y a capacitar a nuestros entrenadores, y una vez que detecten a un jugador pero a la vez este jugador no represente a ningun otro club ( BSC, Emelec, Guayaquil City, etc) , ellos lo pueden sumar a IDV.

Nosotros venimos trabajando en nuestras escuelas, y estos chicos saltan a BSC, El Nacional, Emelec, LDUQ, no sé cualquier club que quienes lo manejan los lleven, pero nosotros no recibimos ninguna contribución, siendo lo que pusimos implementos deportivos, formación, cancha, profesores, mantenimiento etc. Esto nos interesó porque ahora ese recurso nos ayudará a fortalecer nuestro proyecto deportivo. Ese es el objetivo total, porque directamente no podíamos realizarlo, porque no somos un club.