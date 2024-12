Se confirma una salida en el bicampeón del fútbol ecuatoriano. El preparador físico Walter Minella de nacionalidad argentina, no continuará en Liga de Quito para el 2025.

“No voy a continuar en Liga de Quito, se terminan ciclos, en particular con el profe Vitamina Sánchez”, dijo en una entrevista con radio Área Deportiva (99.3 FM)

“Ojalá algún día vuelva a Ecuador, la decisión de dejar Liga de Quito es por temas personales, siempre analice el tema familiar”, agregó

“Agradezco a todo el club, me he encontrado con una familia. Me voy contento y muy satisfecho”, añadió.

“Yo hablé con Pablo (Sánchez) sobre mi decisión, le dije al conseguir el título. Me llevo muy buena relación con el profe”, finalizó.

Minella llegó junto a Pablo Vitamina Sánchez a Liga de Quito para el segundo semestre del 2024, donde quedaron campeones, tras derrotar 3-1 a Independiente del Valle en la final de la Liga Pro.

Ahora, el estratega de la U deberá buscar el reemplazo de Minella antes de iniciar la pretemporada.