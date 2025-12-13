Fútbol Nacional
13 dic 2025 , 09:57

Isaac Álvarez: “Espero que El Nacional solo esté un año en la Serie B y que nos volvamos a encontrar en la Serie A"

El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, se refirió sobre el descenso de El Nacional a la Serie B del fútbol ecuatoriano

   
    El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, en rueda de prensa ( Foto: Liga de Quito )
El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, expresó su solidaridad con El Nacional tras confirmarse su descenso administrativo a la Serie B del fútbol ecuatoriano.

Espero que El Nacional solo esté un año en la Serie B y que nos volvamos a encontrar en la Serie A. Somos clubes fraternos, rivales únicamente en la cancha”, señaló Álvarez en una entrevista con FB Radio.

Además, destacó la importancia de reflexionar sobre este tipo de situaciones. “Va nuestra solidaridad con una institución tan grande como El Nacional. Estos hechos deben llevarnos a un análisis: ¿por qué suceden? Dios quiera que esto no tenga mayores consecuencias, sin importar la ciudad”, agregó.

Álvarez también recordó casos similares del pasado. “Es lamentable, como ocurrió en su momento con Deportivo Quito, cuando dejó de estar en la Serie A. Se pierden partidos importantes y una competencia histórica entre dos grandes clubes de la ciudad. Es realmente penoso”, añadió.

Lea también: ¿Por qué descendió El Nacional a la Serie B del fútbol ecuatoriano?

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó el descenso de El Nacional a la Serie B luego de que el club no cancelara a tiempo sus obligaciones económicas pendientes.

El Tribunal de Apelaciones de la FEF resolvió no aceptar la apelación presentada por el club quiteño, ratificando así la sanción.

El Nacional debía pagar USD 50 000 a la FEF dentro del plazo establecido. Al no cumplir con esta obligación, se activó el descenso administrativo, medida que se aplicó debido a la reiteración de incumplimientos, ya que el club había retrasado dos pagos anteriores.

Estas faltas derivaron previamente en la resta de seis puntos y provocaron que el Rojo descienda por tercera vez en su historia.

