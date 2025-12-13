Isaac Álvarez: “Espero que El Nacional solo esté un año en la Serie B y que nos volvamos a encontrar en la Serie A"

El presidente de <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/liga-de-quito>Liga de Quito</a>, <b>Isaac Álvarez</b>, expresó su solidaridad con<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/el-nacional> El Nacional </a>tras confirmarse su descenso administrativo a la Serie B del fútbol ecuatoriano. “<b>Espero que El Nacional solo esté</b> <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/elnacional-descenso-serieb-fef-ligapro-sancion-deudas-JA10548436></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b>