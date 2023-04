Miguel Rondelli habla sobre el momento de Emelec: "Se dicen muchas pavadas; cuando se juega bien no siempre se gana"

Pese a la derrota en condición de visitante ante Aucas (2-1), el director técnico del Club Sport Emelec, el argentino Miguel Rondelli, aseveró que ese resultado no lo dejó 'preocupado' porque vio un buen funcionamiento en el equipo. Además, señala que el bajón por las tres derrotas consecutivas, dos por LigaPro (Delfín SC y Aucas) y una por Copa Sudamericana (Danubio), es netamente futbolístico y no tiene nada que ver con supuestos inconvenientes a la interna.

"La derrota de hoy (domingo) no ha sido algo que me deje preocupado, tratamos de ser protagonistas, jugamos con el campeón. No todos los partidos han sido iguales, estamos mejorando y este es el camino", sostuvo el estratega en rueda de prensa.

"Entiendo la desesperación del hincha y la preocupación de la gente, pero se hablan muchas pavadas, dejen de buscar vueltas, que hay esto en el camerino, de las manzanas podridas...jugamos bien, pero perdimos si buscan un responsable de esto, soy yo y no busquen fantasmas donde no hay", añadió el gaucho, quien se mostró contrariado.

Rondelli también se refirió a la salida del mediocentro ecuatoriano Dixon Arroyo, quien por mutuo acuerdo, rescindió su contrato con los azules, mismo que finalizaba en diciembre de 2023.

"No busquen fantasmas donde no hay, aquí no hay excusas acá. En el caso de Dixon (Arroyo) no se echó a nadie a patadas, fue una decisión consensuada. Cuando uno juega bien no siempre gana y creo que hoy hemos dado un paso chiquito a un salto de calidad en cuanto la idea de juego, pero no nos alcanzó para ganar", insitió.

"La bronca es acumulativa, estamos arrastrando una mochila que nosotros mismos nos pusimos. Acá siempre buscamos el bienestar del club, que es lo más importante", sentenció el exadiestrador de Universidad Católica de Quito.