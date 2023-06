Pervis Estupiñán fue incluido en el equipo ideal de la Premier League por su excelente temporada con las Gaviotas. Además, el tricolor es el noveno jugador tricolor que convierte un gol en la Premier League. Ulises De La Cruz, Agustín Delgado, Felipe Caicedo, Antonio Valencia, Christian Benítez, Jefferson Montero, Enner Valencia y Moisés Caicedo forman parte de esta lista.

"Espero volver. No sé si Liga me quiera en el momento que yo quiera regresar. Fue el equipo que me brindó la oportunidad para poder mostrarme. Cada vez que vengo a Ecuador voy a al estadio a verlo, también voy al complejo a saludar a todos los trabajadores y a los que en su momento me ayudaron", dijo Pervis en una entrevista con Ecuador TV.