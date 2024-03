Liga Pro: Barcelona SC fue multado por USD 9 500 por mensajes políticos y otras irregularidades

La primera fecha de la Liga Pro 2024 ya se disputó, pero no solamente estuvo llena de emociones y acción en el campo de juego, sino que también hubo hechos en las gradas que se vieron reflejadas en las multas impuestas por la Cámara de Comercio de Guayaquil, y los más perjudicados fueron Mushuc Runa y Barcelona SC.

En esta jornada, el equipo que más tiene que pagar fue el Mushuc Runa con un valor de USD 10 100, por cuatro infracciones, entre ellas fueron no mantener el servicio de pasabolas (USD 5 000); pasabola lanza balón al campo de juego (USD 4 400); no cortar el césped conforme al reglamento (USD 400); y no colocar mangas de protección (USD 200).

El segundo club con las multas más caras fue Barcelona SC, con USD 9 500, pero las sanciones de los Toreros son más dispersas, ya que fueron multados por las acciones de sus hinchas, durante el desarrollo del partido.

Desde la Cámara de Comercio, Barcelona fue multado a pagar USD 2 000 por banderas con mensajes políticos. En total fueron 5 las banderas que eran llevadas por la hinchada, o colgadas en la suite, pero todas en mensajes contra el ministro del Deporte, Andrés Guschmer.

Las banderas decían: “Fuera Guschmer”, tres de ellas, “Enemigo de BSC”, y “Guschmer, el cargo no te va a durar toda la vida”.