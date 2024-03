Europa League: fecha, hora y canal para ver a Piero Hincapié, Pervis Estupiñán y Ángelo Preciado en octavos

La ida de los octavos de final de la Europa League va a tener la participación de tres ecuatorianos, pues el Bayer Leverkusen, de Piero Hincapié; el Brighton, de Pervis Estupiñán; y el Sparta Praga, de Ángelo, tendrán actividad.

Los tres ecuatorianos son los únicos que quedan en la competición, ya que el otro compatriota que estaba en el torneo, José Cifuentes, con el Rangers de Escocia, salió cedido al Cruzeiro de Brasil

En los partidos de octavos de final de la Europa League, los duelos de los ecuatorianos quedaron de la siguiente manera: Bayer Leverkusen vs. Qarabag FK, de Azerbaiyán; Brighton vs. AS Roma; y Sparta Praga vs. Liverpool.

