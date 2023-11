Liga Pro: las bajas de Barcelona SC y Emelec para el Clásico del Astillero

Barcelona llegará al partido con la necesidad de ganar para no despegarse del primero puesto, en caso de que Liga de Quito no venza a Técnica Universitario, o para seguirle la pista a los Albos.

Mientras que Emelec no contaría con Miller Bolaños, Bryan Angulo y Michael Carcelén por razones no comentadas. En el caso del Cuco, Hernán Torres comentó que no sabía el motivo por el que no ha entrenado con el plantel.

Por otro lado, el estratega colombiano espera la recuperación de Alexis Zapata, quien salió con molestias en el empate 0-0 ante Guayaquil City.