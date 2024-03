Liga Pro: El árbitro Bryan Loayza no pitará en la quinta fecha

El arbitraje del fútbol ecuatoriano está siendo bastante criticado, después de que sin importar el uso del VAR, tomaron varias decisiones polémicas, o incluso en jugadas ajustadas decidieron no aprovechar la herramienta tecnológica.

Actualmente, el árbitro Bryan Loayza se encuentra en el ojo del huracán, pues después de dos jornadas polémicas, llena de decisiones ajustadas y queja de un club, no fue designado a ningún partido para la quinta fecha.

Loayza fue el juez central en el partido de Barcelona SC vs. Orense, en el que necesitó del VAR para expulsar a dos jugadores y anular un penal, pero no lo usó para revisar dos penas máximas que no consideró como falta.

A raíz de ese partido, los Toreros le pidieron una recalificación al árbitro y a su equipo por las decisiones tomadas. Así también solicitaron escuchar los audios del VAR en un supuesto penal a Janner Corozo que no fue revisado.