27 nov 2025 , 16:01

Lautaro Pastrán: “No queremos que Independiente del Valle dé la vuelta en nuestro estadio”

Este viernes 28 de noviembre, Liga de Quito recibe a Independiente del Valle en el estadio Rodrigo Paz Delgado

   
    El delantero de Liga de Quito, Lautaro Pastrán, en rueda de prensa ( Foto: )
El delantero de Liga de Quito, Lautaro Pastrán, se refirió al duelo que su equipo disputará ante Independiente del Valle, por la séptima fecha del hexagonal principal de la LigaPro.

Independiente del Valle es un equipo al que le gusta mantener el esférico; nosotros vamos a tratar de contrarrestar eso. Personalmente, me voy sintiendo cada vez más cómodo en el equipo”, dijo el atacante argentino en rueda de prensa.

“He ido de menos a más y me estoy sintiendo muy bien dentro de la cancha. Por ahora estoy tranquilo, enfocado en terminar el año con otro trofeo más con Liga”, agregó.

“Hemos estado invictos en casa por un buen tiempo y tenemos que mantenerlo. Así como el hincha no quiere que ellos (Independiente del Valle) den la vuelta aquí, nosotros tampoco queremos eso”, añadió.

Pastrán ha disputado 40 partidos con Liga de Quito esta temporada: 29 por LigaPro, ocho por Copa Libertadores, dos por Copa Ecuador y uno por la Supercopa. Además, anotó dos goles y registró tres asistencias.

Este viernes 28 de noviembre, Liga de Quito recibe a Independiente del Valle en el estadio Rodrigo Paz Delgado, a las 19:00 (hora de Ecuador). El encuentro será transmitido en vivo por Zapping.

