Lautaro Pastrán sufrió una conmoción cerebral en la Supercopa Ecuador: "No recuerdo lo que pasó en la cancha"

La Supercopa Ecuador dejó como campeón a Liga de Quito, el cual venció a El Nacional en la tanda de penales luego de un complicado encuentro.

Uno de los episodios que dejó este partido fue la salida de Lautaro Pastrán, quien abandonó el estadio con rumbo al hospital para tratar médicamente una conmoción cerebral, producto de un golpe en su cabeza.

Afortunadamente, el caso no pasó a mayores, ya que el jugador recibió el alta médica la misma noche, y se tomó el tiempo para regresar al estadio Gonzalo Pozo Ripalda y festejar el título con sus compañeros.

En un diálogo para los micrófonos de radio La Red, Pastrán se refirió a lo sucedido.

"No me acuerdo de ningún momento dentro de la cancha, no sabía lo que estaba pasando. Festejé el título en el hospital, me contaron que hice un buen tiempo. Estoy feliz y orgulloso de mi primer título en este hermoso club", aseguró Pastrán.

"Estoy con mucha ansiedad de seguir rompiéndola en este club y que la gente me conozca por mi forma de jugar. Mi primer objetivo con Liga se cumplió, ser campeón, pero debemos mantenernos firmes para conseguir más cosas", agregó.

