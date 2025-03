El dirigente de Independiente del Valle, Santiago Morales, se refirió sobre Kendry Páez, quien se encuentra entrenando con el Chelsea, equipo que compró sus derechos deportivos.

Cabe recordar, que el volante ecuatoriano no podrá debutar con el conjunto inglés hasta el 4 de mayo, fecha en la que cumple 18 años.

"No he conversado directamente con él (Kendry Páez), he estado en contacto con su agencia que lo representa, sabemos que el día sábado llega al país para sumarse a los entrenamientos", dijo Morales en una entrevista con Mundo Deportivo (104.1 FM).

"Tendrá nuevamente una pasantía (Kendry Páez), pero no sabemos todavía como será, habrá que esperar y revisar los reglamentos para no cometer errores", añadió.

A principios de este año, Páez viajó al Chelsea para adaptarse a la filosofía del club, que será su nueva casa.

Por este motivo, el volante se perdió las primeras fechas de la LigaPro Ecuabet conectada por Xtrim.