Un juvenil de Barcelona SC viajó a Suiza para probarse en el Lugano FC por 15 días

Una de las más grandes promesas de las categorías juveniles de Barcelona SC, Pablo Calle, viajó a Suiza para entrenar en Lugano FC durante 15 días y pueden analizar su contratación permanente.

El futbolista de 17 años aún no ha debutado con el primer plantel de los toreros, pero es fijo en la banca de suplentes como los alternantes en ataque.

"Gracias a Dios se me da esta oportunidad de ir a Europa a probarme, a una pasantía. Muy agradecido la verdad con mi familia que me ha apoyado, muy emocionado por esta oportunidad que se me da", dijo Calle a Canal del Fútbol.

Además, el futbolista explicó su viaje: "Voy al club de Lugano, más o menos voy a estar 15 días por allá. La oportunidad se me dio por un campeonato que hizo Aucas el año pasado, primero fui a Chicago a hacer unas pasantías y gracias a Dios me vieron de Suiza también".