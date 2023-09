El mediocampista de Emelec, José Francisco Cevallos, fue expulsado en el partido ante Aucas por doble tarjeta amarilla. Después del empate de su equipo fue a la rueda de empresa, donde no se guardó nada y apuntó contra el árbitro del cotejo, Franklin Congo.

"No quiero que se malinterprete. Estar en esta posición es culpa de nosotros. Pero sería hipócrita si no digo cosas. Franklin Congo no tiene la personalidad suficiente para decirle al VAR que no hubo nada", dijo Cevallos.

"Ese señor estaba a 3 metros. Repito. Que no se entienda mal. Tenemos responsabilidad. Pero soy deshonesto si no digo lo que siento", añadió el jugador de Emelec.

"No es la primera vez lo que hizo Congo. Quisiera saber si tiene algo contra nosotros o le falta personalidad para dirigir estos partidos", sentenció.

Lea también: Periodistas deportivos se dan golpes en el palco de prensa del estadio de Emelec