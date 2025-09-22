Fútbol Nacional
Juan Carlos Pérez descartó la opción de renunciar como entrenador de El Nacional

Después de la goleada de Emelec en el estadio George Capwell, el entrenador de El Nacional, Juan Carlos Pérez, aclaró que no va a renunciar y que existen cosas extra futbolísticas que afectan al club.

   
    Juan Carlos Pérez no saldrá de El Nacional.( API )
El Nacional quedó sentenciado a disputar el segundo hexagonal de la LigaPro, después de la goleada 4-0 de Emelec en el estadio George Capwell, el entrenador de los puros criollos, Juan Carlos Pérez, habló de su futuro en el club.

A pesar de encajar cuatro tantos del bombillo, el estratega consideró que: “era un partido bastante ganable. No se pudo hacer lo que se planificó. Ya las cosas están dadas. Perdimos por un marcador muy abultado que El Nacional no se merece y hay que afrontar lo que se viene”, comentó el entrenador a Rojo Digital.

Incluso, Pérez señaló a temas fuera de la cancha como motivo principal de la goleada. “No estoy permitido hablar de ciertas situaciones extra futbolísticas que están pasando, las cuales comunicará el presidente. Una situación a la externa”, excusó el ecuatoriano.

Emelec goleó 4-0 a El Nacional en el estadio George Capwell.
Emelec goleó 4-0 a El Nacional en el estadio George Capwell. ( API )

Juan Carlos Pérez no renunciará como entrenador de El Nacional

Después del partido, Juan Carlos Pérez aclaró que no piensa abandonar el club y planea dirigir el segundo hexagonal para conseguir el cupo a la Copa Sudamericana.

Yo tengo mi contrato, yo no voy a renunciar, se ha trabajado bien. No porque se haya ganado tres partidos éramos los mejores ni ahora que se perdió somos los peores”, resaltó el entrenador.

Finalmente, Pérez mencionó que “las cosas se están haciendo bien desde la conducción del equipo, pero hay cosas extra futbolísticas que nos están dejando mal parados”, cerró.

El Nacional quedó eliminado ante 9 de Octubre en los octavos de final de la Copa Ecuador, por lo que deberá quedar séptimo para disputar la Copa Sudamericana en la próxima temporada.

Los puros criollos se ubican en el puesto 11 con 34 puntos, a nueve unidades del séptimo lugar, con 11 partidos por disputar.

