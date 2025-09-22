Juan Carlos Pérez descartó la opción de renunciar como entrenador de El Nacional

El Nacional quedó sentenciado a disputar el segundo hexagonal de la LigaPro, después de la goleada 4-0 de Emelec en el estadio George Capwell, el entrenador de los puros criollos, Juan Carlos Pérez, habló de su futuro en el club.

A pesar de encajar cuatro tantos del bombillo, el estratega consideró que: “era un partido bastante ganable. No se pudo hacer lo que se planificó. Ya las cosas están dadas. Perdimos por un marcador muy abultado que El Nacional no se merece y hay que afrontar lo que se viene”, comentó el entrenador a Rojo Digital.

Incluso, Pérez señaló a temas fuera de la cancha como motivo principal de la goleada. “No estoy permitido hablar de ciertas situaciones extra futbolísticas que están pasando, las cuales comunicará el presidente. Una situación a la externa”, excusó el ecuatoriano.

