Juan Carlos Pérez descartó la opción de renunciar como entrenador de El Nacional

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/el-nacional target=_blank>El Nacional</a> quedó sentenciado a disputar el segundo hexagonal de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ligapro target=_blank>LigaPro</a>, después de la goleada 4-0 de Emelec en el estadio George Capwell, el <b>entrenador de los puros criollos, Juan Carlos Pérez,</b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/amp/deportes/futbol-nacional/en-vivo-emelec-4-0-el-nacional-por-la-fecha-29-de-la-ligapro-DE10149659 target=_blank></a><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/estos-equipos-jugaran-16avos-final-playoffs-ascenso-nacional-JF10153093 target=_blank></a>