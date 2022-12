Joseph Espinoza y su fichaje por Emelec: 'No lo pensé dos veces'

Joseph Espinoza, refuerzo del Club Sport Emelec, compareció este viernes ante los medios de comunicación y aseguró que no lo pensó dos veces cuando le ofrecieron la posibilidad de llegar a la institución azul, donde ya estuvo en las formativas.

"Cuando me hablaron de la posibilidad de venir (a Emelec) no lo pensé dos veces. Vine porque soy emeleccista, mi familia también... no lo tomo como una presión. Es la responsabilidad de estar en un club que tiene una hinchada que te exige día a día, estoy tranquilo para en la cancha demostrar lo que puedo aportar. Me siento cómodo de 5 o de 8", sostuvo el mediocampista en rueda de prensa.

"El primer día que vine fui muy bien recibido, me he sentido muy bien, igual en los entrenamientos. El cuerpo técnico nos exigió desde el primer día y eso nos sirve", complementó el mediocampista.

Espinoza también se refirió a las palabras que le ha dado el DT Miguel Rondelli en sus primeros días como jugador azul: "Me dice que esté tranquilo, que sea yo mismo, que en cada entrenamiento haga lo que pueda. A medida que pasen los entrenamientos voy a ir entendiendo la metodología de él".

Finalmente, el profesional de 22 años habló sobre su pasado en las formativas de Emelec.

"Yo estuve acá desde los 12 años pero luego me fui por diferentes cosas. Yo soy hincha de Emelec y mis aspiraciones son siempre ganar y ser campeón", sentenció.