Por la noche de este lunes 22 de julio el presidente de Emelec, José Pileggi, dio su versión sobre el contexto negativo en el que vive la escuadra eléctrica esta temporada.

Sin poder fichar, bajos rendimientos en su plantel, salidas de sus jugadores y figuras lesionadas, son algunas de las realidades deportivas que viven los millonarios.

Uno de los temas más recientes fue la salida de Bryan Carabalí a Barcelona SC, Pileggi aseguró en Marca 90 que el representante del jugador fue quien convenció al lateral para salir: "tenemos los contratos por dos meses que nos ofreció firmar, y tenemos los cheques que eran de prima, que me los dejó parqueados hasta el día miércoles 17 que se le venció su contrato. No quiso recibir ni firmar nada porque su representante no quería hacerlo".

"El chico estaba tranquilo y contento en el club. A mí me tocó recuperarlo después de ese terrible accidente que tuvo el año pasado antes del clásico, por poco se mata", profundizó.

Sobre los refuerzos que no han rendido, Pileggi reconoce que hay bajos rendimientos como el de Andrés Ricaurte: "Yo creo que todavía nos está debiendo Ricaurte, el profe está queriendo un poquito más de Erbes y Meli está haciendo trabajos de recuperación, lo estamos esperando".

"En general creo que hay buena madera. El profe Leonel Álvarez está haciendo un trabajo interesante sobre el cuál el tendrá sus propios comentarios luego", enfatizó.