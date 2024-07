Andrés Guschmer, sobre la presidencia de Emelec: “En los próximos días, el Ministerio del Deporte y la FEF emitiremos un criterio final”

El pasado 5 de julio, el juez Douglas Carrasco le dio la razón a José Auad y determinó eliminar el registro de la presidencia de José Pileggi, conseguida en noviembre del 2022, ahora el ministro del Deporte, Andrés Guschmer, dio su opinión.

El representante de la Cartera del Estado lamentó el uso de la función judicial para el deporte, pero aclaró que ya están avanzando en el tema para publicar un comunicado.

“Está en manos de la Dirección de Asuntos Deportivos, como siempre he dicho desde el primer día. Me parece terrible que la función judicial se involucre en el deporte, lo que no deja de sorprender es que terminan siendo los mismos protagonistas”, expresó Guschmer a Andrés Caguana.

También, habló sobre la decisión que van a tomar y señaló que “la Dirección tiene ya cuatro o cinco días con la sentencia, que a priori tiene muchas inconsistencias. Tienen un sinnúmero de errores. En los próximos días, el Ministerio, junto a la FEF, emitiremos un criterio final”, aseguró el ministro.