Las elecciones presidenciales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) están programados para finales del 2026, pero ya hay personaje del fútbol nacional hablando del tema, entre ellos, José Francisco Cevallos, exministro del Deporte y expresidente de Barcelona SC.

"Para eso me he preparado, para terciar en una elección de la FEF, después de ser futbolista profesional con toda esa experiencia, Ministro del Deporte cuatro años, Presidente de Barcelona cuatro años, he venido preparándome", reveló Cevallos en el programa El futbolero Ecuador.

Uno de los panelistas le consultó si Esteban Paz podría ser su binomio, sin embargo, esquivó la consulta y continuó explicando su discurso.

Egas, actual presidente de la FEF, está cursando su segundo periodo al mando del fútbol nacional, el cual terminará en el 2027. Fue elegido inicialmente en el 2019 y reelecto en el 2022, es decir cumplirá ocho años terminado su presidencia.

Aquello le impedirá volver a lanzarse como presidente, según la propia normativa del estatuto de la FEF que permite hasta dos periodos.

Lo cierto también es que bajo el mando de Egas, la selección ha podido clasificar al Mundial 2022 y prácticamente al Mundial 2026, sin embargo, también ha sido criticado por la gestión de la Copa Ecuador, los cuerpos técnicos de la selección mayor como Jordi Cruyff o la polémica reciente del debut de jugadores con poca o nada de experiencia profesional (Darwin Guagua).