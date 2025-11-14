Fútbol Nacional
José Cevallos: "Estamos concentrados en conseguir el pase a la final de la Copa Ecuador”

Emelec se enfrentará a Liga de Quito por las semifinales de la Copa Ecuador

   
    José Cevallos en un partido con Emelec por la LigaPro( Foto: Emelec )
El volante del Club Sport Emelec, José Francisco Cevallos, se refirió al partido que su equipo disputará ante Liga de Quito por las semifinales de la Copa Ecuador.

“Estamos concentrados en preparar este partido y en conseguir el pase a la final, es lo que queremos”, señaló.

El rival peleará con la ilusión de obtener un título; nosotros también tenemos la esperanza y la ilusión de lograrlo”, agregó.

Estamos muy motivados y con mucha ilusión. Intentaremos sacar ventaja jugando en casa, con el apoyo de nuestra gente”, añadió.

Emelec alcanzó las semifinales de la Copa Ecuador tras dejar en el camino a Guayaquil City, mientras que los albos avanzaron eliminaron a Deportivo Cuenca.

El primer partido entre ambos equipos se disputará este lunes 17 de noviembre, a las 19:00 (hora de Ecuador), en el estadio George Capwell, y será transmitido en vivo por DirecTV Sports.

