Jorge Guzmán: “Aragón y Congo no deben pisar el césped en los partidos que juegue Emelec”

Además, el directivo de Emelec informó que " hemos solicitado que el señor Aragón no pite más los partidos en los que participe el Club Sport Emelec"

“Para nosotros, lo principal es que Aragón y Congo no deben pisar el césped en los partidos donde juegue Emelec . Fue descarado lo que hicieron, la prensa misma lo ha señalado”, dijo Guzmán a los medios de comunicación.

La directiva de Emelec quedó bastante molesta con el abirrtraje del Clásico del Astillero por la fecha 13 de la LigaPro Ecuabet conectada por Xtrim, pero la r eunión con la Comisión Nacional de Árbitros (CNA) no cambió su actitud.

En la misma línea, Guzmán se mostró convencido de que la actuación arbitral tuvo como objetivo incidir en el resultado que afecte al bombillo.

“Hubo una unión para perjudicar notablemente a Emelec. No hubo ni penal, no hubo expulsiones y no se midió con la misma vara a jugadores como Meli y Arreaga", lamentó.