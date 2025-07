Jorge Célico: “Yo no me dejo imponer jugadores, por eso se acabó la relación laboral en Emelec”

La polémica salida de Jorge Célico como entrenador de Emelec no quedó ahí. Tras ser notificado por chat de que no seguiría en el cargo, el extécnico ahora reveló que no se dejó imponer jugadores de parte de la directiva de Jorge Guzmán

El argentino criticó varios problemas a la interna del club. “El manejo en Emelec es muy malo y no me voy a callar, no tengo porque guárdame las cosas”, apuntó.

“Hubo un montón de cosas que complicaron mi situación en Emelec, porque yo no me dejo imponer jugadores, no soy un técnico que se deja ningunear de ningún dirigente, por eso se acabó la relación laboral”, reveló Célico a MachDeportes.

Lea más: Barcelona SC rechazó oferta del São Paulo por Bryan Carabalí