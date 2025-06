Jorge Célico, sobre su salida de Emelec: “Me notificaron vía WhatsApp a las 23:30, realmente vergonzoso”

“Me enteré anoche por chat. A las 23:30 me escribió el presidente del club, Jorge Guzmán, que ya no me presente y mi puesto estaba en disponibilidad”, dijo el entrenador a Cobertura FM.

“Me notificaron vía WhastApp, es algo realmente vergonzoso”, criticó Célico a la dirigencia de Emelec.

“Dolido por todo eso, pero con la fuerza necesaria de haber hecho bien las cosas y dejar armado un equipo competitivo”, dijo Célico, en referencia a los nuevos refuerzos que llegaron al plantel.