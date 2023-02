Joaquín Vergés 'no fue del agrado' de los técnicos en 9 de Octubre

El mediocampista de ataque Joaquín Vergés se refirió a su pasado en 9 de Octubre, cuadro al que se unió para el segundo semestre del 2022 tras realizar una gran primera etapa con Gualaceo Sporting Club en la que fue escogido como el mejor futbolista en los primeros seis meses de ese año. Marcó nueve goles y asistió en dos oportunidades.

Aquello le valió el paso a 9 de Octubre, luego de ser pretendido por Barcelona SC aunque no se pudo concretar debido a que los canarios tenían completo el cupo de extranjeros (6). No obstante, su travesía en la escuadra octubrina fue la antítesis de su primer semestre en Ecuador. El equipo no tuvo su mejor año, inclusive terminó perdiendo la categoría, y Vergés nunca gozó de protagonismo con los dos directores técnicos que comandaron al cuadro patriota.

El ecuatoriano Silvano Estacio y el español David Dóniga pasaron por el banquillo de 9 de Octubre durante el segundo semestre del año; con ninguno el charrúa pudo mostrar su mejor versión. En 15 partidos marcó un gol y asistió en tres ocasiones; aunque asevera que 'no fue un error' ir a 9 de Octubre.

"No fue un error, fue aprendizaje. Si peleábamos el campeonato hubiese sido diferente. ¿Quién no quería ir al 9 de Octubre? Tenía un equipo muy bueno, lamentablemente descendimos", sostuvo Vergés durante una entrevista con radio Huancavilca.

"En lo personal, pensé que era el lugar donde podría crecer. Después que se fue ‘Pechón’ (Juan Carlos León) no se jugó lo que esperaba, no me quedó otra más que aprender y crecer luego de lo que pasó", añadió.

Finalmente, Vergés considera que no terminó de convencer a los entrenadores que llegaron después de la salida de León, hoy DT de Orense SC.

"Creo que yo no convencí a los entrenadores después de la salida del ‘Pechón’. Quería demostrarles lo que había hecho en Gualaceo en 9 de Octubre, pero no fui del agrado de Silvano, ni de David Dóniga", sentenció el profesional de 30 años, que volverá a vestir los colores de Gualaceo en el 2023.