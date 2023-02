Carlos Tenorio calificó como 'una burla' cantidad de extranjeros de Independiente del Valle en la Recopa; presidente de LigaPro responde

Los rayados, con gol de Carabajal, se impusieron por la mínima a los brasileños en Sangolquí. Sin embargo, esta situación no encajó bien en Tenorio, quien utilizó sus redes sociales para reforzar su malestar con la inclusión de extranjeros en los elencos del balompié nacional; sobre todo desde que se aprobó el incremento de seis a ocho foráneos a partir del 2023.

Mateo Carabajal (argentino), Richard Schünke (argentino-ecuatoriano), Agustín García Basso (argentino), Cristian Pellerano (argentino), Lorenzo Faravelli (argentino), Matías Fernández (chileno) y Lautaro Díaz (argentino) fueron los futbolistas de procedencia extranjera que saltaron al terreno de juego la noche del martes. A ellos se unieron los ecuatorianos Moisés Ramírez, Júnior Sornoza, Kevin Rodríguez y Beder Caicedo para completar el once inicial del director técnico argentino Martín Anselmi. Luego ingresaron: Nicolás Previtalli (argentino), Jordy Alcívar (ecuatoriano), Joao Ortiz (ecuatoriano), Alan Minda (ecuatoriano) y Michael Hoyos (estadounidense-ecuatoriano) .

El exdelantero de la selección ecuatoriana de fútbol y actual presidente de la Agremiación de Futbolistas de Ecuador (AFE), Carlos Tenorio , calificó como 'una burla al jugador ecuatoriano' el hecho de que Independiente del Valle salte al campo de juego en la final de ida de la Recopa Sudamericana ante Flamengo con siete jugadores no nacidos en Ecuador.

Ante las aseveraciones del 'Demoledor', Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador (LigaPro), dijo que Independiente es la 'base de las selecciones formativas' de Ecuador y que criticar al elenco sangolquileño 'es no entender nada'.

"Criticar a Independiente, que evidentemente tiene un espectacular proyecto deportivo en Ecuador, y ayer (martes) estaba jugando la final de campeones del continente, es no entender nada. Son la base de las selecciones formativas y venden jugadores -ecuatorianos- todos los años. Nada más que decir", publicó Loor en su cuenta de Twitter.

Pero Tenorio no se quedó atrás y le respondió al titular de la LigaPro, pidiéndole que 'no intente seguir desviando el tema' de los extranjeros en el fútbol ecuatoriano. "Señor, Loor: criticar a Independiente no tiene nada que ver con el irrespeto a los jugadores ecuatorianos. ¿A qué clubes más les interesan las formativas?", apuntó el exseleccionado nacional.